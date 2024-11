A autorização para a desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Paraná (Celepar) foi aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná. O projeto prevê alterações no Estatuto da Companhia, assegurando que a sede da Celepar permanecerá no Paraná. O Executivo enfatiza que a desestatização não afetará a política de proteção de dados dos cidadãos.

O Concurso “Café Qualidade Paraná” é o terceiro maior prêmio do gênero no Brasil, atrás apenas de iniciativas realizadas em Minas Gerais e Espírito Santo, os maiores produtores nacionais de café. Atualmente, o Paraná é o 5º maior produtor nacional de café, com mais de 30 mil hectares espalhados por mais de 100 municípios. A cobertura completa do Concurso “Café Qualidade Paraná 2024” você confere nos sites www.faep.org.br e www.paranacooperativo.coop.br.

Segundo o senador, o Parlamento “come hoje 24% do orçamento” e, por isso, as emendas deveriam acabar: “De 2014 a 2016, as emendas individuais estavam na faixa de R$ 9 bilhões por ano. Em 2020, o valor passou para R$ 36 bilhões e em 2023, R$43 bilhões. Os parlamentares viraram despachantes de emendas que, na minha opinião, deveriam acabar ou, pelo menos, ter um teto”, concluiu Oriovisto.

“Parlamentares deveriam discutir as grandes questões nacionais, como a reforma administrativa ou uma reforma tributária de verdade, mas não tocamos no assunto, e está havendo um desvirtuamento. O deputado ou senador acha que se ele levar verba para os seus estados, vai ter voto. Mas esse dinheiro é aplicado sem nenhum critério e transparência”, disse o senador Oriovisto Guimarães (Podemos).

REUNIÃO DA DIRETORIA Na segunda-feira (11), a OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel) recebeu o prefeito e vice eleitos para 2025: Renato Silva e Henrique Mecabô. Ambos participaram da reunião semanal da diretoria, momento em que foram apresentadas as demandas da advocacia. A entidade também reafirmou seu compromisso em contribuir para […]

Em todas as pontas O escritório de advocacia do filho do presidente da Caixa, Carlos Vieira Filho, no qual é sócio da esposa do Desembargador do TRF 1 Newton Ramos, atua em diversos casos para o conglomerado do mega empresário Rubens Ometto (dono da Cosan/Comgás/Compass). Entretanto, causou estranhamento em Brasília que o mesmo escritório assumiu […]

Foi inaugurada na terça-feira (12) a primeira Casa da Mulher Brasileira no interior do Estado, em Francisco Beltrão. Há mais duas em construção, uma em Ponta Grossa, nos campos gerais, e outra em Guarapuava, na região centro-sul. Para 2025, o Governo do Estado prevê mais dez unidades, em cidades com mais de 50 mil habitantes.

Política Nacional de Cuidados

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Cuidados, um PL que visa assegurar o direito ao cuidado para todos os envolvidos, incluindo os que necessitam de assistência e também os cuidadores. O projeto, de autoria da deputada federal licenciada Leandre Dal Ponte (PSD-PR), atual secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Estado do Paraná, seguirá agora para análise no Senado.

Comércio exterior

A mudança na presidência dos Estados Unidos e a consequente perspectiva de um possível retorno do embate comercial com a China pode beneficiar o Paraná. O governo pretende investir em melhorias contínuas da infraestrutura portuária, que é o principal canal para a entrada de produtos chineses no mercado global. A fim de estreitar novas tratativas, o secretário de Infraestrutura e Logística dos EUA, Sandro Alex, e o presidente dos Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, se reuniram com representantes da China Merchants Port Holdings (CMPort).

Exportação

Entre janeiro e outubro de 2024, a China comprou US$ 5,4 bilhões em produtos paranaenses, o equivalente a 27% da receita do país. As exportações para os EUA atingiram US$ 1,2 bilhão, seguidas pela Argentina (US$ 951 bilhões), México (US$ 849 bilhões) e Paraguai (US$ 526 bilhões). Esse crescimento potencial pode ser atribuído ao progresso econômico da China, com a economia chinesa crescendo de US$ 1,66 trilhão em 2003 para US$ 17,79 trilhões em 2023.