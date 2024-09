DER tem Pix

Dívidas com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) agora podem ser pagas via Pix. Com essa facilitação na forma de pagamento, os cidadãos podem ter suas solicitações liberadas em até 15 minutos. Para fazer a solicitação de pagamento via Pix, é preciso acessar o site oficial do DER-PR.

Documentário

Os quatro primeiros episódios da série do documentário sobre os 50 anos da Itaipu Binacional já podem ser assistidos no YouTube. Depois do lançamento no dia 7 de julho, em Foz do Iguaçu, e exibições em Curitiba e em Brasília, agora a produção está disponível para todo o público interessado. O canal da Itaipu no YouTube é youtube.com/@itaipubinacional.

WorldSkills Competition

A 47ª edição da WorldSkills Competition iniciou na terça-feira (10) e seguirá até domingo (15) em Lyon, na França. Trata-se do grande centro de exposições com a participação de profissionais de mídia e imprensa do mundo inteiro. Representantes de mais de 60 países tiveram a oportunidade de participar de uma visita guiada por vencedores de edições passadas do torneio, hoje embaixadores do projeto.

Senac, presente!

O Senac, com todos os seus competidores, está presente no Hall 3 da 47ª edição da WorldSkills Competition, onde se concentram as ocupações de Serviço de Restaurante, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Estética e Bem-estar, Cozinha, Recepção de Hotel e Cabeleireiro. O público pode acompanhar a cobertura em tempo real das provas pelas redes sociais do Senac.

Crescendo

A Cooperativa Lar, com sede em Medianeira e a terceira maior cooperativa agropecuária do Paraná, comprou por R$ 280 milhões a indústria de óleos da Copagril em Marechal Cândido Rondon, reativada em 2021. Em 2020, a Lar já havia adquirido as unidades de abate de frangos e de fabricação de rações que a Copagril mantinha em Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste.

Libera aí

A Abrabar e a Feturismo solicitaram ao secretário estadual Hudson Teixeira (Segurança) a liberação da venda de bebidas alcoólicas em 6 de outubro, primeiro turno das eleições. “A medida só prejudica o setor de gastronomia e entretenimento. Estamos reforçando novamente por entender que já não cabe mais a lei seca no período e para que a Secretaria de Segurança não edite a resolução”, disse o presidente Fábio Aguayo.

Conectividade

A Operação Conectividade mobilizou 800 policiais civis e militares em 27 cidades, aprendeu 3,6 toneladas de fios de cobre e 12 pessoas foram presas em flagrante. “Estamos intensificando as ações para combater esses crimes, não apenas para reduzir os impactos econômicos e sociais, mas também para garantir que serviços essenciais, como energia e telecomunicações, não sejam comprometidos”, disse o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

FIT

O Paraná levará 10 empresas de turismo para oferecer produtos e serviços no estande do Viaje Paraná na Feira Internacional do Turismo em Buenos Aires, entre 28 de setembro e 1º de outubro, que deve receber 87 mil visitantes.