Coluna ADI pelo Paraná

O Paraná é o estado que menos cobra ICMS sobre produtos da cesta básica no Brasil, segundo a Abras (Associação Brasileira de Supermercados). Alimentos como carnes, café, ovos e pão francês têm alíquota zero, de menor impacto inflacionário para os consumidores. A política de isenção, em vigor desde 2019, abrange 22 dos 29 itens mais consumidos no país. Enquanto isso, a inflação alimentar no Brasil subiu 1,25% em março, impulsionada por produtos que no Paraná seguem sem tributação.

Em 2024, as 227 cooperativas paranaenses alcançaram um faturamento de R$ 205,7 bilhões, com um resultado líquido de R$ 10,7 bilhões. Essas cooperativas englobam sete ramos de atividade e contam com 4,02 milhões de cooperados e 146 mil empregados. Para 2025, o plano de ação prevê investimentos de R$ 9,2 bilhões, destinados à construção de agroindústrias, estruturas de armazenagem, logística, produção e distribuição de energia, além de serviços.

Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), afirmou que pode disputar a Presidência em 2026, caso seja escolhido pelo partido. A declaração ocorreu na quarta-feira (26), durante evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em Pernambuco. Segundo ele, seria “um grande sonho” e uma oportunidade para debater uma nova gestão pública.

Mercado de peixes

O Governo do Paraná retomará a reforma do Mercado de Peixes em Paranaguá, paralisada há cinco anos. Com licitação prevista para abril, a obra incluirá 30 boxes para pescados, fábrica de gelo e ampliação do terraço. O projeto faz parte de um plano maior de revitalização do Centro Histórico, envolvendo melhorias no Mercado Municipal, Aquário e Orla do Rio Itiberê.

ExpoTurismo

A ExpoTurismo Paraná, organizada pela Abav-PR, começou em Curitiba, reunindo gestores, empresários e turistas para debater e promover o setor. Com a presença do Governo do Estado e da iniciativa privada, a feira destaca gastronomia, turismo religioso e natureza. O evento impulsiona a economia local, com ocupação máxima na rede hoteleira e grande movimentação no comércio.

Orientação

O TCE-PR promoveu um seminário em Campo Mourão, orientando novos prefeitos sobre boas práticas na gestão pública.O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), participou do encontro e destacou a cooperação entre os poderes e a importância da transparência. O evento também abordou o ProGov, que avalia as políticas públicas municipais.

Novo líder

O deputado Mauro Moraes foi escolhido líder do União Brasil na Assembleia Legislativa em resposta à mudança na Secretaria do Trabalho e à disputa interna entre o senador Sérgio Moro e o deputado Felipe Francischini. A articulação de Moro foi mais rápida que as tentativas de Justus e Do Carmo. A mudança reflete a guerra pelo comando do partido no Paraná.