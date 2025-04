Coluna Isto Posto: CABARÉ TRANSITADO EM JULGADO

Cascavel - Daniel Alves foi absolvido. E agora? Fica por isso mesmo? Desde os tempos em que o técnico Cuca era jogador de futebol juvenil do Grêmio – ou basta ser atleta brasileiro ou não – é vítima desse tipo de atentado. Parece que há um clima montado no exterior para tentarem esquema de extorsão, buscando uma vida boa. Já naquela época, o Grêmio teve que montar um esquema especial de advogados de lá e brasileiros para livrar aquele seu jogador desse tipo de golpe. Conseguiram a liberdade na época e, anos depois, somente anos depois, é que anularam a sentença e Cuca foi considerado inocente. Nada do que fora acusado era verdade. Como é comum se supor que atleta é dono de altos recursos, eis que sua presença em casas noturnas suspeitas acaba sendo inspiração no sentido de espertalhonas tentarem “ajustar suas vidas”. Daniel Alves estava numa casa dessas e eis que acabou sendo denunciado por uma delatora sobre ter sido ela – num local que normalmente se chama de cabaré – vítima de estupro no banheiro. Robinho, outro exemplo, está preso aqui no Brasil. Alegaram que ele fez parte de um grupo de violência sexual também num cabaré, parece que na Itália. Neymar foi outra vítima de espertalhona, a sorte dele que, desconfiado, resolveu colocar uma câmera camuflada para registrar o encontro e foi o que o salvou do blefe armado. Myke Tysson – esse caso foi incrível – passou 40 minutos – confirmados – em atividade sexual oral – 40 minutos – e mesmo assim foi julgado e condenado por violência sexual. E teve que cumprir prisão.

GRIFE

Mandona do PT, Gleisi Hoffmann, da Tribuna, vejam só, certa vez gritou que “tivessem vergonha na cara aqueles que reclamavam dos desvios da Patrobras, por serem diminutos”… Afinal, eram apenas alguns bilhões. Hoje, a petista vem a público para incentivar o trabalhador brasileiro e pegar empréstimo que ela anuncia ser “do Lula”, quando os recursos são do próprio trabalhador – do FGTS. Vai povo… Vota. Cristo não vem mais.

FOLHETINS

Perguntamos a um especialista sobre a qualidade do pão em Cascavel que, de qualidade mesmo só se encontra em um ou dois estabelecimentos. No resto, é vendido algo seco e de sabor duvidoso. Respondeu na hora que aqui dispensam a gordura que precisa ser colocada em quantidade exata e de qualidade, evitando que o nosso pão se torne, depois de algumas horas, numa “espécie de sola”.