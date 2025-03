Coluna Isto Posto: ESMOLA

Cascavel - Campanhas são claramente mais eficientes do que a opressão de multas, punições, etc. pelo fato delas – campanhas – serem propagadas envoltas a esclarecimentos. Mas é preciso que sejam elas muito bem esclarecidas e que as expectativas sejam baseadas em objetivos comprovados. Temos em Cascavel, por exemplo, uma campanha sobre esmolas. “Não deem esmolas” recomenda. Ora, ora… Mas e se a pessoa estiver com fome? Essa campanha que aí está contra a esmola não estaria camuflando a intenção de esconder um quadro de miséria pelo qual estamos vivendo? Só esconder uma realidade? Ou alguém acha que a mentira da picanha do Lula – o ex-condenado – vai acabar acontecendo? Há uma bela história no folclore brasileiro. Uma menininha estava olhando o mar trazer e espalhar pela areia aquelas “mãezinhas d´agua” ou aqueles caranguejinhos bem pequeninhos, ou ainda tatuíras e, ela pega um daqueles bichinhos e vai até a agua e devolve ao mar. O pai da menininha decidiu dizer a ela que seu gesto de nada adiantaria, não faria diferença, pois eram milhares que ali vinham do mar. A menininha, após recolocar na água aquela que apanhou, respondeu ao pai:

– “Para essa aqui vai fazer diferença”.

Assim, uma esmola pode fazer a diferença em alguém com fome. Querem uma campanha saudável e que seja pedagógica? Sobre o trânsito, em Cascavel, para substituir o massacre vergonhoso dos famigerados radares que, pela desgraça econômica que produzem, só servem para fazer milionários seus exploradores e discípulos.

GRIFE

Flavio Dino, ministro do STF nomeado por Lula, na hilariante sessão de julgamento do ex-presidente Bolsonaro, citou a certa altura os nomes de Mussoline e Hitler. Como comunista que é e se declara, deixou de citar nomes da mesma laia, ou até piores, como Stalin, Pol-Pot, Trotsk, Tche Guevara, Fidel, Idi Ami. E por quê? Porque, como é sabido, Lobo não come lobo.

FOLHETINS

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Creden) da Câmara dos Deputados aprovou, com 22 votos favoráveis e nove contrários, uma moção de louvor ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se licenciou do cargo na semana passada. Num ato de ranço político e despudor, partidos englostorados pela ácida e gordurosa maquiagem petista, etc. tentaram – em vão – bloquear a homenagem, mas acabaram vencidos juntos à costumeira névoa que os identifica e que se conhece por repugnância.