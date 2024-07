Convenção PP

O Partido Progressistas de Cascavel realizará no próximo dia 25 a convenção municipal para definição dos nomes que representarão o partido nas eleições deste ano. O nome do deputado estadual Marcio Pacheco deve ser confirmado como candidato a prefeito, além da escolha do candidato a vice-prefeito e vereadores. A expectativa é de que o candidato a vice indicado seja o vereador Romulo Quintino.

Vice no PT

Os partidos da frente ampla da esquerda de Cascavel (PT, PCdoB, PV, PSol e Rede) bateram o martelo e escolheram o nome de Monica Silveira para ser a candidata à vice-prefeita na chapa da pré-candidatura da Professora Liliam à Prefeitura de Cascavel. Dirigente municipal do PCdoB de Cascavel, Monica Silveira foi candidata a vereadora em 2016, obtendo a segunda suplência com 1278 votos. Ela é professora da rede municipal de educação.

Convênio HRT

No início da semana a coluna informou que o Governo do Paraná havia firmado um convênio com o Hospital Regional de Toledo para a prestação de serviços na área hospitalar. A Sesa confirmou a assinatura do contrato, que inclui serviços de internações e exames, com um valor mensal estimado de R$ 909.451,83. O contrato tem duração de cinco anos, com a possibilidade de celebração de Termo Aditivo.

Caso Arruda

O Tribunal de Justiça do Paraná pautou para agosto a sessão do Órgão Especial que vai deliberar sobre a denúncia feita pelo Ministério Público, contra o deputado Ricardo Arruda, pelos crimes de associação criminosa, desvio de dinheiro público e tráfico de influência. São fatos que teriam acontecido em 2016 e 2017, mas até agora a ação não foi apreciada pelos 25 desembargadores do Órgão Especial.

Pontes e viadutos

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná está licitando a inspeção de obras de arte especiais em rodovias estaduais de todas as regiões do Estado. São 920 estruturas como pontes, viadutos e trincheiras, passarelas, passa-gado e passagens de fauna. O objetivo é avaliar as condições dessas obras e planejar obras de manutenção e conservação conforme a necessidade, garantindo que continuem servindo suas funções na malha rodoviária pelos próximos anos.

Frente Católica

O Plenário do Senado Federal aprovou o projeto de resolução que institui a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana. Composta por senadores e deputados interessados, a frente parlamentar terá como objetivo “defender os princípios éticos, morais e doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana”; acompanhar projetos e assessorar os parlamentares na elaboração e votação de propostas.

Reforma tributária

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, senador Vanderlan Cardoso (PSD), anunciou a formação de um grupo de trabalho para debater a proposta de regulamentação da reforma tributária (PLP 68/2024), aprovada na Câmara dos Deputados. O senador Izalci Lucas (PL), que será o coordenador, deve apresentar um calendário de trabalho na volta do recesso parlamentar.