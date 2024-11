Coluna Esplanada

A nova TV

A tradicional Classificação Indicativa de filmes, animações e produções afins vai passar para a responsabilidade da Sedigi – a Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. A novidade vem na esteira de uma constatação cada vez mais presente na vida do brasileiro: o streaming, com suas produções semanais de conteúdo em todo o mundo (séries, documentários, filmes etc), e com suas plataformas online, é a TV do futuro – ou já se tornou, na visão de muitos especialistas. A mudança é por conta da força e velocidade das informações das plataformas de streaming no audiovisual. Falta os apps lançarem seus canais de noticiários 24 horas – o que deve ser em breve – para concorrer com a TV aberta.

Plano de voo

Eldorado do litoral do Rio de Janeiro, a cidade de Maricá pode ganhar uma fábrica de aviões e até uma base para lançar satélites. Deputado federal e prefeito eleito de Maricá (RJ) – com orçamento de R$ 5 bilhões anuais – Washington Quaquá (PT) se reuniu com o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno, e debateram o assunto. Quaquá já tem projetos de interessados em parcerias nas mãos.

O plano B

Caso não vingue qualquer projeto de anistia política ao inelegível Jair Bolsonaro, tão ventilado na mídia nestes dias, tudo indica no clã que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) será o candidato a presidente no lugar do pai. Há fatores extras: isso acontecerá o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tente a reeleição – ou mude de lado.

Dirceu, o retorno