Coluna AMC: Celebra  55 anos com lançamento de livro comemorativo

Na noite da última quinta-feira (5), a Associação Médica de Cascavel (AMC) reuniu médicos e convidados para celebrar um marco histórico: o lançamento do livro em homenagem aos 55 anos da entidade.

A obra resgata a trajetória da medicina em Cascavel e na Região Oeste do Paraná, registrando memórias e conquistas que conectam o passado, o presente e o futuro da profissão. Com textos e entrevistas da jornalista Tânia Moraes, o livro contou com revisão e edição do médico Dr. Márcio Couto, integrante da diretoria da AMC.