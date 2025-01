Coluna ADI pelo Paraná

O governador Ratinho Junior e o ministro Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) inauguraram as obras de ampliação e modernização do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina. A CCR Aeroportos, que administra o terminal desde 2022, investiu R$ 201 milhões para dobrar sua capacidade, podendo receber até 3,5 milhões de passageiros por ano.

Na próxima terça-feira (28), no auditório da Celepar, em Curitiba, 16 prefeitos do Norte Pioneiro (Congonhinhas, Curiúva, Itambaracá, Jaboti, Japira, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santa Amélia, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira, Sapopema e Tomazina) participam do Encontro dos Prefeitos do Programa Rota do Progresso, que atende 80 cidades com menor Índice Ipardes de Desempenho Municipal O programa lançado em junho de 2024 prevê R$ 2,5 bilhões de investimentos e perto de R$ 500 milhões estão com os projetos selecionados.

Paraná - O Tribunal de Justiça do Paraná autorizou o Governo do Estado a retomar o programa Parceiro da Escola em 82 colégios da rede estadual de ensino. O desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen derrubou a liminar que havia determinado a paralisação do programa. O programa pretende melhorar a gestão administrativa e de infraestrutura de escolas estaduais mediante parceria com empresas especializadas em gestão educacional.

IPVA Paraná - Os motoristas paranaenses terão alguns dias a mais para garantir o desconto de 6% do IPVA. As datas para o pagamento em cota única ou para as primeiras parcelas serão adiadas com base no final das placas: finais 1 e 2 (dia 24), finais 3 e 4 (dia 27), finais 5 e […]

Radares

O Simepar vai investir R$ 70 milhões na aquisição de radares, de uma boia oceanográfica e na ampliação da rede de estações meteorológicas e hidrológicas em 2025. Os equipamentos vão reforçar o setor de monitoramento que acompanha o nível dos rios e as condições oceanográficas – dados que ajudam a Coordenadoria da Defesa Civil na tomada de decisões em caso de enxurradas, alagamentos ou ressacas.

Mais Empregos

Com aumento de 17,37% nos últimos cinco anos, o Paraná chegou a 973 mil empregados na indústria de transformação, de acordo com dados do IBGE compilados pelo Ipardes. O levantamento compara os números do primeiro trimestre de 2019 com o terceiro trimestre de 2024. Ao longo deste período, o Paraná criou 144 mil empregos no segmento e ultrapassou Santa Catarina, que criou 91 mil vagas e chegou a 937 mil trabalhadores. Assim, o Paraná segue atrás apenas de São Paulo (3,58 milhões) e Minas Gerais (1,44 milhão), os dois estados mais populosos do País. Na sequência, completando a lista dos dez maiores empregadores do segmento, estão os estados do Rio Grande do Sul (891 mil), Rio de Janeiro (563 mil), Ceará (440 mil), Para (420 mil), Goiás (420 mil) e Bahia (418 mil).

Posse na OAB

A posse das novas diretorias da OAB-PR e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) para gestão 2025-2027 será na quarta-feira (29), na Ópera de Arame, em Curitiba. A nova direção da ordem foi eleita no dia 22 de novembro, em pleito realizado por meio de plataforma digital, com a participação de 55.345 advogados. O advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira é o novo presidente da OAB.