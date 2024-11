Coluna ADI pelo Paraná

Orçamento 2025

A Assembleia Legislativa está recebendo até 30 de novembro através do seu portal as propostas para o Orçamento do Estado em 2025. O Programa Orçamento da Gente recebe as sugestões que poderão ser incluídas na Lei Orçamentária Anual estimada em R$ 75,8 bilhões para 2025.

Queijo paranaense

Um queijo fino produzido em Toledo ficou entre os nove melhores do mundo (superouro) e recebeu o título de melhor da América Latina no concurso World Cheese Awards, realizado em Portugal. Ele concorreu com 4.784 tipos de queijos de 47 países. O Passionata é produzido no Biopark que ainda produz o Láurea que ficou com a prata e o Entardecer d´Oeste com o bronze. Os queijos finos serão fabricados e comercializados pela queijaria Flor da Terra.

Renovadas

A Copel renovou na Aneel as concessões das usinas de Foz da Areia, Segredo e Salto Caxias por mais 30 anos. Os contratos de renovação foram assinados pelo governador Ratinho Júnior (PSD) e pelo presidente da Copel, Daniel Slaviero. O valor a ser pago pela Copel pela outorga conjunta das três usinas é de R$ 4,1 bilhões. As três hidrelétricas representam 64% da capacidade instalada de geração de energia elétrica da Copel.

Centros urbanos

O Paraná tem a quinta maior população em áreas urbanas no Brasil, com 89%, o equivalente a 10.179.847 dos 11.444.380 habitantes. Outros 11% (1.264.533) moram em áreas rurais. O resultado está acima da média nacional, em que 87,4% residem em zonas urbanas. Os dados são do Censo Demográfico 2022: Malha de Setores Censitários Definitivos, divulgados pelo IBGE.