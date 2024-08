Agosto Azul

Agosto Azul: campanha incentiva homens a adotar cuidados com a saúde. O mês de agosto é dedicado às ações para alertar esse público para os cuidados que se deve tomar para a prevenção de doenças. Em apoio à campanha, o prédio da Assembleia Legislativa do Paraná fica iluminado de azul para chamar a atenção da população para a necessidade e os benefícios dos exames preventivos.

Eleições Limpas 2024

Nesta sexta-feira (2), às 16h30, o presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, e o juiz membro da Corte e diretor-executivo da EJE-PR, desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, participam do evento “Projeto Eleições Limpas 2024”. O evento, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Palmas, será realizado na Câmara de Vereadores do município.

Procurador do Paraná

Cebraspe lançou o edital de seleção de procurador do Estado do Paraná. A contratação foi autorizada pelo governador Ratinho Junior no final do ano passado. O concurso público terá inicialmente quatro vagas e tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O salário é de R$ 32.350,31. As inscrições vão de 21 a 27 de agosto. A taxa é de R$ 290.

CRLV-e

O prazo para pagamento do Certificado de Licenciamento de Veículo (CRLV-e) 2024 para carros com placas de final 1 e 2 começa neste mês de agosto. A taxa no valor de R$ 90,94 é única para todos os veículos do Paraná. O documento é obrigatório para circulação e a quitação pode ser feita via pix nos caixas eletrônicos ou pelo internet banking dos bancos arrecadadores credenciados.

Com apoio

O candidato a prefeito de Cascavel Marcio Pacheco (PP), oficializado em convenção no dia 30 de julho, recebeu o apoio do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). Moro esteve na região oeste do Paraná para a convenção do Progressistas.

Feirão do Turismo

O 1º Feirão Nacional do Turismo acorrerá de forma simultânea em todo o País, com a proposta de apresentar ofertas de pacotes promocionais, visando o maior fluxo de turistas em todo o Brasil na baixa temporada. O evento promovido pelo Ministério do Turismo será de 26 a 28 de agosto. Empresários do Paraná devem se inscrever através do formulário disponibilizado pela Secretaria Estadual de Turismo até 5 de agosto.

IA nas escolas

A digital Khanmigo, ferramenta de Inteligência Artificial já utilizada pela Khan Academy, será definitivamente incorporada como apoio no ensino da matemática nas escolas da rede estadual. A plataforma é pioneira no Brasil e foi desenvolvida para enriquecer o processo educacional por meio do uso de Inteligência Artificial (IA) como um ‘tutor digital’ na resolução de exercícios matemáticos.

Cursinho solidário

A UFPR abre inscrições para cursinho solidário em Pontal do Paraná e Matinhos. O ECurSo é um curso preparatório para os processos de seleção das instituições de ensino superior e surgiu com o objetivo de atender a demanda dos estudantes do ensino médio oriundos da rede pública que desejam ingressar em instituições públicas de ensino superior. As inscrições estão abertas até 04 de agosto de 2024. Para participar, é necessário acessar a página da Integra UTFR e preencher o Formulário de Inscrição.