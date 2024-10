Abuso de poder

Essa quinta-feira também é o último dia para realização de comícios com aparelhagem de sonorização, entre 8h e 24h, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. O dia 3 também é o último dia para realização de debates em rádio e TV, sendo que debates iniciados neste dia podem ser estendidos até às 7h do dia 4 de outubro.

O horário eleitoral gratuito na rádio e na televisão termina nesta quinta-feira (3), há três dias para as eleições municipais. Desde o dia 30 de agosto, os candidatos tiveram espaço de 20 minutos, no rádio e na TV para apresentar suas propostas. As propagandas são divididas em dois blocos de 10 minutos.

Me salva, Brasil O companheirismo ideológico vai falar alto nos próximos meses às mesas de negociações entre o Governo do Brasil, sócio comprador do gás através da Petrobras, e o da Bolívia, que perdeu um grande cliente: com a exploração mais intensa do Vaca Muerta, maior campo de gás do mundo e 4º maior de […]

Marechal C. Rondon Os ingressos para a 34ª Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon já estão à venda. A festa mais germânica do Paraná será realizada nos dias 25 e 26 de outubro, no parque de exposições da cidade. Os ingressos solidários são vendidos apenas no escritório da Assemar na prefeitura até o dia 11. A […]

Transporte eleições

A Transitar emitiu comunicado informando que, em atendimento à resolução do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), os ônibus do transporte coletivo urbano de Cascavel irão circular sem cobrança de tarifa neste domingo (6), das 7h às 18h, dia do primeiro turno das eleições municipais de 2024.

Lei seca

Primeiro, o secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, assinou a Resolução nº 578/2024, que proibia a venda, compra e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos em todo o estado no dia 6 de outubro, durante o período das 8h às 18h. Mas, voltou atrás atendendo solicitação o da Abrabar (Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas), que sinalizou judicializar a questão.

Vasconcelos na AEAC

O engenheiro civil Edson Vasconcelos, atual presidente da FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), é o entrevistado da vez do Café com Negócios, promovido pela AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel). Vasconcelos, que é associado da AEAC, já ocupou cargos de relevância em Cascavel. Presidiu a Acic e o Sinduscon Paraná Oeste. O Café com Negócio será neste sábado (5), a partir das 8h30.

Foz do Iguaçu

Uma pesquisa da IRG sobre a eleição para a Prefeitura Foz do Iguaçu aponta que pela primeira vez na história o município deverá ter uma disputa de segundo turno para a escolha do prefeito. Segundo a pesquisa, o general Silva e Luna (PL), aparece com 42,5%, seguido de Paulo Mac Donald (PP), com 36%, apontando uma disputa final em 27 de outubro. O levantamento está registrado no TSE sob o número PR-09375/2024.