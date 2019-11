Zoológico e Lago Municipal serão reabertos nesta terça-feira

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou na tarde desta segunda-feira (25) que após avaliar o trabalho de monitoramento realizado na região do Lago Municipal e Zoológico de Cascavel durante do fim de semana, decidiu por reabrir os espaços durante o dia.

A partir desta terça-feira (26) será mantido o fechamento preventivo das 19h às 7h.

De acordo com a Sema, além de não terem sido flagradas imagens pelas câmeras de movimento, não foi encontrada nenhuma evidência da presença de uma Onça-Parda naquela área.