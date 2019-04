Zé Rafael, Bruno Henrique e Everaldo são os artilheiros na primeira rodada do Brasileirão

Não faltou bola na rede na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Foram 33 gols nem 10 jogos no fim de semana de estreia da competição, que já tem seus primeiros artilheiros. Everaldo, da Chapecoense, Bruno Henrique, do Flamengo, e Zé Rafael, do Palmeiras, foram os únicos a marcar duas vezes na rodada.

O primeiro deles a despontar na artilharia foi Everaldo. Debaixo de muita chuva, a Chapecoense recebeu o Inter no sábado. Ainda no primeiro tempo, o árbitro Raphael Claus assinalou pênalti de Emerson (com auxílio do VAR). Com firmeza, Everaldo abriu o placar. O homem-gol da Chape voltou às redes no segundo tempo, dando números finais à vitória por 2 a 0 do Verdão do Oeste.

Ainda no sábado, no último jogo do dia, foi a vez de Bruno Henrique mostrar a que veio. O Flamengo até saiu perdendo para o Cruzeiro no Maracanã, mas foi dos pés dele que saiu a reação rubro-negra.

Logo após o gol da Raposa, ele subiu mais que todo mundo em cruzamento de Everton Ribeiro, ganhou no alto e completou de sola para o gol. Na volta do intervalo, não demorou muito para Bruno Henrique voltar a marcar. Dessa vez, aparecendo como centroavante no meio da área, para finalizar.

No último jogo da primeira rodada, o Palmeiras recebeu o Fortaleza no Allianz Parque, e não decepcionou sua torcida. A goleada por 4 a 0 começou a ser construída por Zé Rafael. O meia recebeu cruzamento da canhota, dominou cortando a zaga e encheu o pé esquerdo para fazer o primeiro. Aí as coisas ficaram mais fáceis para o Verdão. Zé Rafael ainda marcou novamente no segundo tempo, fechando o triunfo do líder do Brasileirão.