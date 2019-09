Workshop Internacional será realizado em setembro

Na próxima semana, de 9 a 12, em Foz do Iguaçu, será realizado o Workshop Reino Unido – Brasil “Financiamento do desenvolvimento urbano resiliente ao clima”. O evento é uma parceria da Universidade de York (UK) e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), com apoio da Universidade de Leeds (UK), e foi financiado pela iniciativa British Council Researcher, com apoio do Fundo Newton e da Confap/Fundação Araucária.

A professora Irene Carniatto de Oliveira é coordenadora-geral do Ceped (Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Proteção e Desastres) da Unioeste, que é o centro responsável pela organização do workshop.

Os dias em que o evento será aberto ao público é de suma importância para os alunos de graduação, gestores dos municípios e primordialmente para docentes e alunos de mestrado e doutorado de cursos que trabalham eixos relacionados à sustentabilidade.

O evento pretende promover a colaboração entre pesquisadores no início de sua carreira no Reino Unido e no Brasil nessa área. Há a oportunidade de fomentar as pesquisas que beneficiem cidades brasileiras ao desenvolvimento sustentável. Há ainda a chance conhecerem novos pesquisadores de universidades brasileiras e do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales), assim como podem apresentar artigos de pesquisas e/ou relatos de experiências de caráter inovador e relevante.

Programação

O evento terá uma configuração dupla:

Dias 9 e 10 de setembro de 2019: Local Auditório do Câmpus da Unioeste de Foz do Iguaçu.

*Um evento aberto ao público com expoentes pesquisadores em palestras e mesas redondas, além de um espaço científico para apresentação de artigos e relatos de experiências.

Dias 9 a 13 de setembro de 2019: Local Hotel Golden Park Internacional Foz

*Em paralelo: workshop fechado para pesquisadores escolhidos por edital, sendo 20 do Reino Unido e 20 brasileiros em início de carreira, os quais terão a oportunidade de participar de uma rede de pesquisadores e elaborarem projetos integrados.

Programação aberta ao público

Segunda-feira (9)

9h – 10h30: Cerimônia de Abertura – Auditório Alcibíades Luiz Orlando

10h30 – 11h: Coffee Break

11h – 12h30: Apresentações Acadêmicas – Sessões temáticas A-paralelas 1 e 2 (Auditório Alcibíades Luiz Orlando e Miniauditório)

12h30 – 14h: Almoço

14h – 15h30: Apresentações acadêmicas – Tema B – Sessões paralelas. 3 e 4 (Auditório Alcibíades Luiz Orlando e Miniauditório)

15h45 – 17h: Mesa Redonda 1 – Interações entre políticas rurais e urbanas no contexto da resiliência climática – Programa Des. Rural Sustentável (DRS) – Coord. Prof. Dr. Wilson João Zonin; Embrapa Informática Agropecuária – CNPTIA. Dr. Eduardo D. Assad

17h15 – 18h: Sessão Poster – destaques da pesquisa do aluno – Espaço na Memória

19h – 21h: Visita à usina hidrelétrica de ITAIPU – Show de luzes e jantar – Miniauditório

Terça-feira (10)

8h30 – 9h30: Mesa Redonda 2 – Políticas Públicas Urbanas de Ação Social e Meio Ambiente: Desafios da resiliência climática. Secretaria de Ação Social e Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Foz do Iguaçu. (Auditório Alcibíades Luiz Orlando)

9h30 – 10h: Apresentação: Desenvolvimento resiliente ao clima na região da cidade-triângulo. Paola Sakai – (Auditório Alcibíades Luiz Orlando)

10h – 10h45: Apresentação: Financiamento de soluções urbanas resistentes ao clima. Marco Sakai

11h – 12h30: Apresentações acadêmicas – Tema CParalela 5 e 6. (Auditório Alcibíades Luiz Orlando e Miniauditório)

14h – 15h30: Apresentações acadêmicas – Sessões temáticas paralelas D 7 e 8 – (Auditório Alcibíades Luiz Orlando e Miniauditório)

16h30 – 19h: Visita ao Parque de Tecnologia de Itaipu e CIBIOGás