Willian Simões está suspenso e Lobo é dúvida no FC Cascavel

Cascavel – O FC Cascavel teve o elenco bastante modificado no último jogo em relação à rodada anterior. Depois da derrota para o Rio Branco, em casa, na última quinta-feira, o técnico Paulo Foiani esbravejou e disse que modificaria a equipe para enfrentar o Cianorte, como de fato modificou, no último domingo.

As mudanças ocorreram em todos os setores: Giba “mandou” Fernando para o banco; João Carlos ganhou posição de Everton na lateral direita; Hítalo Rogério perdeu lugar para Nilson Jr na zaga; o volante Duda voltou ao lugar que havia sido ocupado por Bidia; Welton iniciou o jogo no lugar de Tocantins; e Lugano assumiu a titularidade no lugar de Raí.

Assim, fica a incógnita para o dérbi deste domingo com o Cascavel CR, às 16h, no Estádio Olímpico. A única certeza é que o lateral-esquerdo Willian Simões, suspenso, está fora. Já o atacante Ricardo Lobo, em recuperação, é a dúvida.