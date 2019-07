Voluntariado e solidariedade

Há 14 anos os jovens maristas sabem que as férias podem ter um significado diferente. Eles deixam de lado destinos tradicionais de descanso para ir a comunidades em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil. Em 2019, os destinos escolhidos são quatro: Fazenda Rio Grande e Guaraqueçaba, no Paraná; Santos, litoral de São Paulo, e Caçador, em Santa Catarina.

Ao todo, 310 jovens de diferentes cidades do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal e de Goiás participarão da 14ª Missão Solidária Marista (MSM). São alunos dos Colégios Maristas, das Escolas Sociais, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e do TECPUC que, de 14 a 20 de julho, vão conhecer e atuar nos locais escolhidos, vivendo de perto a realidade dos moradores, realizando oficinas educativas e lúdicas, contribuindo para melhorar a infraestrutura local.

De acordo com o coordenador do projeto, Matheus Henrique Alves, o objetivo é promover a sensibilidade solidária e a troca de experiências. “Educar para a solidariedade, com um aprendizado recíproco e com diálogo, por meio da imersão em realidades desafiadoras”, afirma.

Educação para a solidariedade

Os alunos são recebidos por educadores e alunos das Escolas Sociais do Grupo Marista, que também participam das ações de voluntariado. Localizadas em áreas de vulnerabilidade social, as Escolas Sociais servem como ponto de referência para as atividades da Missão. “O projeto pretende tanto despertar o senso crítico, a sensibilidade solidária e a consciência política dos participantes, quanto favorecer a união e fortalecimento da comunidade que recebe o projeto”, reforça Matheus Henrique Alves.

Ações para cada cidade

Entre as atividades programadas em cada cidade, está o gesto concreto, uma ação prática para melhorar a comunidade. Em Santa Catarina, na cidade de Caçador, os alunos vão revitalizar as salas de aula da Escola Municipal de Educação Básica Hilda Granemann de Souza e pintar o espaço da Pastoral da Criança, na Comunidade Monge João Maria.

No Paraná, em Fazenda Rio Grande, os moradores do Bairro Jardim Esperança vão receber a revitalização do Espaço e do Jardim da Escola Municipal Maryle Aparecida Schetter e pintura externa e interna da Capelo São Pedro. Já em Guaraqueçaba, uma das regiões com o maior índice de vulnerabilidade social do estado, os voluntários vão revitalizar a rua do bairro do Costão, pintar a Escola Municipal Antonio Barbosa Pinto, além de realizar pintura artística nos muros e casas das famílias locais.

Em Santos, no litoral de São Paulo, a comunidade do Monte Serrat vai receber a revitalização do Espaço Cultural Associação de capoeira do Mestre Bahia no Monte Serrat.

Informações Missão Solidária 2019 – de 14 a 20 de julho

Fazenda Rio Grande (PR)

Total de jovens que participam: 60 alunos (aproximadamente)

Local: Jardim Boa Esperança

Melhores dias para imprensa: 19 e 20 de julho, sexta e sábado

Gesto concreto: revitalização completa da Capela São Pedro e do espaço da Escola Municipal Maryle Aparecida Schetter

Guaraqueçaba (PR)

Total de jovens que participam: 60 (aproximadamente)

Local: Guaraqueçaba

Gesto concreto: Revitalização da rua do Bairro Costão, pintura da Escola Municipal Antonio Barbosa Pinto, pintura artística do Centro Social Marista Irmão Panini e de casas de famílias locais.

Santos (SP)

Total de jovens que participam: 50

Local: Comunidade Monte Serrat

Gesto: concreto: revitalização do Espaço Cultural Associação de capoeira do Mestre Bahia no Monte Serrat

Caçador (SC)

Total de jovens que participarão: 140 alunos

Local: Bairro do Martello

Melhores dias para imprensa: 19 e 20 de julho, sexta e sábado

Gesto concreto: revitalização das salas de aula da Escola Municipal de Educação Básica Hilda Granemann de Souza. Pintura da quadra do Centro Social Marista Caçador e do espaço da Pastoral da Criança da comunidade Monge João