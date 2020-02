Volta às aulas: ritmo intenso marca retorno de acadêmicos

O Centro FAG recebe seus acadêmicos, em 2020, reforçando sua estrutura e o corpo docente. Desde o primeiro dia de aula, os estudantes já sentem como é o ritmo de estudos: “intenso!”, prevendo uma formação sólida, com constantes atividades que se assemelham ao ambiente profissional.

Quem é veterano já conhece o “jeito FAG” e por isso aproveita bem as férias para renovar as energias e voltar com tudo para se dedicar a mais um ano letivo. Letícia Morato, acadêmica de Medicina, diz que se divertiu bastante, cuidou da sua saúde e curtiu sua família. Agora está preparada para encarar mais dois semestres de muito conteúdo. “Minha expectativa para esse retorno é boa. Acredito que vamos ter bastante conteúdo novo e matérias novas também. Eu, particularmente, gosto dessa ansiedade no começo do semestre, me deixa bem curiosa para saber o que está por vir”.

Os calouros descobrem um mundo novo ao se depararem com a atmosfera acadêmica. O que todos têm em comum é o sonho de conquistar o diploma e atuar na profissão escolhida.

“Já faz algum tempo que saí do ensino médio, e agora, aqui, na FAG, vou tentar algo novo. Espero que meu curso me ajude a conquistar uma boa carreira profissional. Vou aproveitar esses próximos anos para aprender tudo, sobre todas as áreas da formação”, declara Mateus Cravo, que deu início ao curso de Educação Física.

Cada curso ficou responsável pela recepção de seus calouros e veteranos. A pró-reitora administrativa, Jaqueline Gurgacz Ferreira, recepcionou os alunos na Gran Via e depois passou em algumas salas para cumprimentar os alunos, além de ressaltar a importância do empenho de cada um, durante o processo de formação. “Aproveitem ao máximo o que nós temos a oferecer. Temos tudo o que vocês precisam para uma graduação de qualidade. Então usufruam, abusem dos nossos laboratórios, da nossa biblioteca, questionem seus professores, participem dos nossos eventos. Esse é o momento de aprendizagem e o futuro depende do teu momento aqui, no Centro FAG. Tenham todos um excelente ano letivo”.

Salas Pro Active

Jaqueline também destacou as novas salas Pro Active. Red, Orange, Green e Black são os nomes desses ambientes especiais de estudo, próprios para o desenvolvimento das metodologias ativas de ensino, que, inclusive, foram focadas na capacitação dos professores antes do retorno das aulas. As salas estão localizadas nos blocos 1, 2, 3 e 4. Além disso, outras três já estavam à disposição de professores e alunos: A sala de MACs, o Start FAG e o Estúdio de Arquitetura.