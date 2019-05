Vôlei rumo à elite estadual

A equipe AABB/Cascavel mostrou que está na briga por uma das duas vagas para a elite do voleibol paranaense da categoria sub-19 em 2020. No fim de semana, em casa, no ginásio de esportes do Colégio ESI Auxiliadora, o time cascavelense disputou a 1ª etapa da Série B do Estadual da categoria e encerrou a participação empatado com o time de São José dos Pinhais na liderança da classificação, dentre as dez equipes no certame.

Ambas as equipes somaram 12 pontos, mas a representação da cidade da região metropolitana de Curitiba levou a melhor na relação entre sets vencidos e perdidos, ainda que Cascavel tenha levado a melhor no confronto direto, por 3 a 0.

As cascavelenses também venceram Caramuru/Ponta Grossa (3 a 2), Castro (3 a 0) e Guarapuava (3 a 1), e perderam para Toledo (3 a 2). Já o time de São José dos Pinhais também venceu Caramuru (3 a 1), Iporã (3 a 0), Santa Helena (3 a 1) e Telêmaco Borba (3 a 0).

Pelo regulamento do Estadual, após esses cinco jogos iniciais, as equipes enfrentarão mais seis rodadas na 2ª etapa, de 18 a 20 de julho, em Telêmaco Borba, para definir as oito melhores campanhas que disputarão a fase final, de 8 a 10 de novembro, em Guarapuava.

Diferencial

Para o técnico da AABB/Cascavel, Lucas Figueira, o saque pesado foi decisivo para o bom desempenho da equipe nesta primeira etapa do Estadual. “Nesse início de temporada todas as equipes têm uma dificuldade maior, porém nós conseguimos encaixar nosso saque. Isso nos facilitou quebrando o passe das adversárias. Mas temos muito trabalho ainda pela frente porque pudemos observar que a equipe erra demais quando chega a metade dos sets e isso terá que ser corrigido para a próxima etapa”, comentou.