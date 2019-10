VÔLEI | Quartas de final começam hoje em Toledo

A última rodada da fase de classificação do voleibol da fase final da Divisão A da 62ª edição dos Japs (Jogos Abertos do Paraná) foi encerrada ontem (17) com um confronto no qual agora apenas a equipe feminina de Londrina segue como invicta, ao ter derrotado o time de Marechal Cândido Rondon por 3 sets a 0 (25/16, 25/21 e 25/23). Independentemente do resultado, ambas as equipes avançaram às quartas de final, que serão disputadas nesta sexta-feira (18), no Ginásio Hugo Zeni. A partir de agora, apenas oito de cada naipe permanecem em Toledo.