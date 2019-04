Vôlei de Cascavel volta ao circuito paranaense

O voleibol cascavelense volta a ficar em evidência nesta semana, quando retorna duplamente ao circuito estadual. É que Cascavel torna a sediar competições da Federação Paranaense de Voleibol e também a disputar o campeonato. De sexta a domingo, os ginásios Sérgio Mauro Festugatto e do Colégio Sesi receberão etapas da Série A do Campeonato Paranaense Sub-15 e Sub-17 masculino, categorias de base que abrem o calendário 2019.

Para que fossem fechadas todas essas etapas, Cascavel conta com o apoio do Exército, que vai ceder alojamento para as equipes que chegam já nesta quinta-feira e não teriam escolas disponíveis para ficar.

“Minha sugestão, junto à Secretaria de Esporte, de solicitar apoio do Exército, possibilitou a realização dessa primeira etapa dos campeonatos paranaenses em todas as categorias em Cascavel. Agora estamos pensando e planejando a organização geral para falharmos o mínimo possível e para que possamos atender todos da melhor maneira possível”, explica o responsável pelo voleibol cascavelense, Ladir Salvi.

É que o município também vai sediar as etapas de abertura nas categorias Sub-14 e Sub-16 Série B feminino (11 a 13 de outubro), Sub-19 Série B feminino e masculino (17 a 19 de maio) e ainda o Adulto Série B masculino e feminino (19 a 21 de abril).

Equipe na competição

O Paranaense Sub-15 masculino conta este ano com o atual campeão Círculo Militar do Paraná/ARBS e também com: Tamboara, AVP/Curitiba, Santa Mônica Clube de Campo, AMVP/Dom Bosco/Maringá, Umuarama, Nova Esperança e a novidade AABB/Cascavel. Como a disputa nesta categoria e divisão não atingiu o número de participantes, a equipe cascavelense foi convidada a disputar a Série A sem precisar passar pela divisão de acesso. Esta será a primeira participação de uma equipe cascavelense, da base masculina, nas competições oficiais da FPV. “Nós tínhamos o objetivo de participar na Série B, subir degrau por degrau, mas como surgiu essa oportunidade então estamos nos preparando forte para fazer uma boa participação e representar bem o município de Cascavel”, comenta o técnico Dorival Sesso. No sub-17, o Estadual conta com: Círculo Militar, AVP/Curitiba, Nova Esperança, Foz do Iguaçu, Toledo, Santa Mônica, Palotina e Tamboara.

Formato de disputa

Os Estaduais Sub-15 e Sub-17 são divididos em duas etapas. Todas as equipes se enfrentam em turno único e as quatro melhores campanhas avançam para a fase semifinal. Os quatro últimos colocados disputarão a quinta e sexta colocação que as manterão na Série A e os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B em 2020. A segunda etapa será de 6 a 8 de setembro, em Toledo.