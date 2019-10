VÔLEI DE BASE | Taça Paraná terá 153 equipes este ano

A Taça Paraná, maior competição de voleibol nas categorias de base da América do Sul, terá a participação de 153 equipes de 68 instituições, representando 10 estados brasileiros. A 19ª edição será de 27 de outubro a 1º de novembro, em São José dos Pinhais.

A competição, dividida novamente este ano em Série Ouro, Prata e Bronze, será realizada em quatro categorias: sub-14, sub-16, sub-18 e sub-21, feminino e masculino. Serão 91 clubes em disputa no feminino e 62 equipes masculinas. Paraná lidera a participação com 15 instituições confirmadas. Santa Catarina vem em seguida com 14 equipes. Ao todo, a Taça Paraná reunirá 2.500 pessoas envolvidas diretamente no evento.