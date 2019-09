Vitória: formandos de diversos cursos colam grau

Depois de anos de aprendizado e muita dedicação chega aquele momento que merece uma comemoração especial. A colação de grau é um dos eventos mais marcantes na vida de um estudante e de sua família. Ela representa uma etapa vencida e abre o caminho para novas oportunidades e descobertas.

A emoção tomou conta de estudantes, pais, amigos e familiares que participaram da colação de grau dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Design Gráfico, Fotografia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Gastronomia, Gestão Comercial (presencial e EAD), Gestão Financeira (EAD), Gestão de Recursos Humanos (Presencial e EAD), Tecnologia em Logística, Tecnologia em Processos Gerenciais e Pedagogia do Centro Universitário de Cascavel – Univel.

Para a formanda de Gastronomia Pâmela Ribeiro, a persistência durante o curso fez com que ela concluísse a graduação. “É uma batalha. Todo semestre a gente luta, corre atrás daquilo que acredita. Já pensei em desistir, mas estar aqui é muito gratificante, porque você pensa em toda a trajetória que percorreu, as batalhas e no fim você sabe que valeu a pena”, contou.

Já para o formando em Jornalismo Carlos Eduardo Angelo Targa, a colação de grau marca uma fase importante no contexto profissional e familiar. “Sou o primeiro filho da minha mãe e do meu pai que se forma no ensino superior, é um momento muito especial para todos”, disse, deixando um recado para quem está na reta final da graduação: “Você cansa, mas nenhum sofrimento é para sempre. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã”.

Orgulho da família

Lurdes Pereira prestigiou a colação de grau da filha Ana Carolina Pereira no curso de Publicidade e Propaganda. A jovem já é formada em Jornalismo pela Univel. “É um orgulho muito grande. Minha única filha está se formando de novo aqui, pela Univel, e espero que siga o caminho dela com muita dedicação, honestidade e que tenha todos os sonhos realizados a partir dessas duas faculdades em que ela se formou”, expressa.