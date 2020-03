Vitor Baptista confirmado na Stock Car

m meio às indefinições de calendário geradas pela pandemia mundial da covid-19 uma boa notícia chegou para animar os bastidores da Stock Car. A equipe KTF Sports anunciou que irá inscrever um terceiro carro no Campeonato de 2020 e, ao seu volante, estará o piloto paulista Vitor Baptista. Atualmente com 22 anos, Baptista tem um currículo invejável no automobilismo com experiência e títulos tanto em categorias de fórmula como de turismo. Baptista chega à KTF para integrar um time somente de campeões. Ao seu lado nos boxes estarão Guilherme Salas – campeão da Stock Light 2019 – e Sérgio Jimenez – campeão mundial dos carros elétricos em 2019.

