Vistorias do transporte escolar

Em Cascavel, as vistorias dos ônibus do transporte escolar rural estão agendadas para os dias 22, 23 e 24 deste mês, pela manhã. Já as vistorias da frota do transporte escolar urbano vão do dia 31 de janeiro ao dia 3 de fevereiro.

As vistorias serão feitas no Terminal Rodoviário, nas últimas plataformas.

De acordo com a gerente de transporte da Cettrans/Transitar, Dulce Ana Simch, são vistoriados 49 itens. “Dentro desses itens estão a documentação do veículo, o seguro, os cintos de segurança, toda a parte de iluminação, o tacógrafo, os pneus, toda a documentação do condutor, se a CNH [Carteira Nacional de Habilitação] dele é compatível com a atividade”, resume.

Se o veículo apresentar alguma irregularidade, o dono tem dez dias para fazer a regularização. “Após o prazo, eles apresentam novamente os veículos para a vistoria, se for corrigida a irregularidade, recebe o selo de vistoria. Caso contrário, não estará autorizado a circular, sob risco de ser autuado”, explica Dulce.

A multa é aplicada pela Secretaria de Educação.

As vistorias são feitas duas vezes por ano, uma em janeiro e outra após o recesso escolar no meio do ano.