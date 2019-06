Visita ao Exército: braço forte e mão amiga da Apae

O Exército Brasileiro é um dos maiores patrimônios da área de defesa da nação e faz jus ao seu grito de guerra: Braço Forte Mão Amiga! O laço com a sociedade se estreita e se fortalece a cada dia, principalmente por conta de gestos como este: uma visita ao 15º Blog em Cascavel pelos alunos da Apae atendidos pelo ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos). Eles participaram de uma série de atividades, atendendo convite feito pelo tenente-coronel Marcio de Lima Ribeiro, comandante do batalhão.

Os alunos conheceram as instalações e os veículos utilizados durante os treinamentos no campo ou em operações. Eles também ficaram encantados com as músicas apresentadas pela Banda do Exército.

O presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz, esteve presente e agradeceu ao Exército a oportunidade oferecida aos alunos de conhecer os serviços prestados pelo Exército ao Brasil.

Sábado tem Arraiá APAExonado

Vai ter muita pipoca, pinhão, quentão e guloseimas em mais uma edição do Arraiá APAExonado. Será neste sábado (15), a partir da 14h, no ginásio de esportes da Apae de Cascavel.

As barracas típicas com participação das empresas parceiras vão comercializar bolos, pastel, cachorro-quente, algodão-doce, maçã do amor, canjica, pamonha, milho verde e muito mais. E, para a diversão das crianças, a barraca da pescaria também não poderia ficar de fora.

Estão programadas apresentações de danças e diversão na cama-elástica, piscina de bolinhas e chute a gol. A tarde animada ainda terá a participação de apresentadores de rádios e tevês dos meios de comunicação de Cascavel.