Visat destaca o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho

Nesta terça-feira (28), é lembrado o Dia Mundial em Memória as Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data é uma homenagem aos 78 trabalhadores que morreram em uma mina no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969.

Em 2003, a OIT (Organização Internacional do Trabalho), consagrou a data à reflexão sobre a segurança e saúde do trabalhador e no Brasil. Já em maio de 2005, o dia 28 foi instituído por meio da Lei n° 11.121.

De acordo com dados da OIT, mais de 2 milhões de mortes ocorrem por ano por acidentes e doenças do trabalho, e 860 mil pessoas sofrem algum tipo de ferimento todos os dias no mundo.

O Brasil é o quarto colocado no ranking mundial com seus mais de 700 mil acidentes e adoecimentos em conseqüência do trabalho por ano.

Em Cascavel, a Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é uma das grandes conquistas da saúde municipal nos últimos três anos.

Visat

A Visat é composta por dois técnicos em segurança do trabalho, uma médica na parte epidemiológica, duas enfermeiras, uma técnica de enfermagem e uma auxiliar de saúde. As inspeções realizadas em Cascavel são enquadradas em três tipos: Inspeção de rotina (preventiva), por ocorrência de acidente de trabalho (notificações) e/ou por denúncia ou reclamação (ouvidoria 156).

De acordo a Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador, o trabalho de inspeção e orientação junto aos estabelecimentos e trabalhadores tem sido primordial no afastamento e redução dos riscos trazidos pela ausência de saúde e segurança no trabalho.

A falta de equipamento de segurança individual ou coletivo é o que expõe os trabalhadores aos maiores riscos.