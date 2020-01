Virada de ano em Toledo é um sucesso

Cerca de 30 mil pessoas passaram pelo Parque Ecológico Diva Paim Barth na noite do dia 31 de dezembro para acompanhar o Show da Virada 2020 organizado pela Prefeitura de Toledo. Além das inúmeras pessoas que acompanharam a queima de fogos de artifício de suas casas em toda a cidade. Ao todo, foram 12 minutos de duração, porém a festa começou bem cedo.

O Prefeito Lucio de Marchi saudou as pessoas que acompanharam esses momentos com suas famílias e amigos, além de felicitar a todos pela chegada do Novo Ano. Ele também elogiou o comportamento das pessoas e a colaboração com a limpeza do espaço. Ao contrário de outras cidades, os visitantes aqui foram muito educados e prestativos.

A chuva até tentou atrapalhar um pouco mais cedo, mas não foi suficiente para amedrontar os milhares de cidadãos e turistas que sempre prestigiam o Show da Virada. Na sua vigésima segunda edição, a festa com a queima de fogos atraiu visitantes de toda a região, inclusive de outros estados.

Copacabana

O Técnico em Eletromecânica, Maylor Fernando de Andrade (28), veio de Cascavel para passar a virada de ano com os amigos, gostou tanto da festa que postou nas redes sociais que estava em Copacabana. “Um amigo de Toledo convidou a gente para um jantar e disse que depois podíamos ir pro lago, pois seria bem legal. Como queríamos um programa divertido e não conhecíamos a festa daqui topamos. Todos gostaram, pois não tinha algazarras, estava tudo muito bem organizado e uma programação bem família mesmo. Até comentamos que parecia uma praia mesmo”. Maylor curtiu a festa com um grupo de dez amigos.

Santa Catarina

Já o Representante Comercial Derli Rosenbach rodou um pouco mais para chegar até Toledo. Ele veio da cidade de Pinhalzinho (SC), próximo a Chapecó, 350 quilômetros de estrada via BR 163. “Já conheço Toledo, acho uma cidade bacana, bonita e o pessoal falava que era muito bonito os fogos aqui, então por curiosidade viemos conhecer”.

Derli não tem parentes no município, apenas clientes, veio exclusivamente com a esposa e filha para ver o Show da Virada com a apresentação dos fogos de artifício. “É uma cidade muito organizada, limpa e acolhedora. Fomos visitar vários pontos turísticos e praças bonitas durante o dia. É tudo de bom, estão de parabéns”.

MENOS BARULHO

Neste ano, os fogos da virada de ano foram de baixo estampido de acordo com a lei municipal. Embora houvesse a diminuição do estampido, a qualidade dos fogos foi mantida e um show de espetáculo foi realizado.