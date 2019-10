Vigilância em Saúde retoma campanha “Respeite o Limite: Abasteça o tanque só até o automático”

Desde 2012, o dia 5 de outubro é dedicado, em todo o Brasil, como a data de “Luta contra a Exposição ao Benzeno”, por ocasião da reunião plenária da CNPB (Comissão Nacional Permanente do Benzeno) como forma de homenagear e lembrar as vítimas da exposição ao produto e de alertar para evitar que novas pessoas sejam vitimadas. O que isso significa?

O benzeno é uma substância tóxica existente na gasolina, que se manifesta quando o limite da bomba não é respeitado, podendo causar problemas de saúde e danos ao veículo. Ou seja, é uma questão de saúde, de cuidado com o meio ambiente e com o próprio veículo orientar que o frentista abasteça o tanque do automóvel apenas até o travamento automático da bomba.

Em Cascavel, a Secretaria de Saúde, por meio da Visat (Vigilância em Saúde do Trabalhador), alerta para o tema, que é tão sério que existe até mesmo legislação que proíbe o abastecimento após o travamento da bomba. É a Lei Municipal n° 6.391, de 4 de setembro de 2014, que prevê inclusive multa em caso de descumprimento; há também a Lei Estadual n° 18.619, de 13 de novembro de 2015. Com base nessas legislações, as equipes da Visat estão intensificando a campanha de esclarecimento durante este mês de outubro. Serão visitados postos de combustíveis para orientar frentistas e motoristas com a distribuição de material informativo, além de campanha educativa na mídia e unidades de saúde.

A ação visa orientar frentistas e condutores sobre a lei e as precauções que o benzeno requer. Trata-se da campanha “Respeite o Limite: Abasteça o tanque só até o automático”. A ideia é orientar a população que abastecer além do travamento automático da bomba pode prejudicar a saúde do frentista e do consumidor devido à inalação de vapores, além de contaminar o meio ambiente com possíveis derramamentos e danos ao veículo, como falhas no motor e queima da bomba de combustível.

Segundo o gerente da Visat, Wagner Gehlen, o benzeno é um líquido volátil, inflamável, transparente, incolor e altamente tóxico. Possui um odor característico. Sendo uma substância considerada cancerígena pela Organização Mundial de Saúde. Além da gasolina, o benzeno é encontrado, por exemplo, na indústria do couro, em adesivos, colas, tintas, em produtos derivados de petróleo, na metalurgia, siderurgia e na fabricação de veículos automotores.

Benzenismo e o mal da exposição

A exposição ao benzeno pode causar complicações de saúde como o chamado “benzenismo”, que dependendo do grau de exposição pode ser agudo – apresentando sinais e sintomas neurológicos -, ou crônico, que ocorre na presença de baixas concentrações de benzeno por um grande período laboral, com sinais e sintomas clínicos diversos, principalmente no sistema hematopoiético (formação do sangue), podendo causar doenças tais como anemia e leucemia. A inalação do benzeno por longos períodos é extremamente prejudicial à saúde.