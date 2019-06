Vídeo com passarela interditada nas Cataratas é falso

O Parque Nacional emitiu uma nota nesta quarta-feira (05), informando que o vídeo que circula na internet falando que as passarelas das Cataratas do Iguaçu estão fechadas por conta da quantidade de água é falso.

Veja abaixo a Nota na íntegra:

O Parque Nacional do Iguaçu esclarece ser falso o conteúdo do vídeo na internet “informando” que a passarela que permite contemplar as Cataratas do Iguaçu de perto está fechada por conta de a água estar transbordando sobre a superfície.

O vídeo divulgado na internet pelos usuários, desde a última semana, é do ano de 2014. Nessa ocasião as Cataratas do Iguaçu registraram a vazão de 40 milhões de litros por segundo.

O Parque Nacional do Iguaçu reforça que está aberto normalmente para visitação das 9h às 17h e que a passarela e a Trilha das Cataratas seguem abertas sem nenhuma interrupção.

Além disso, não há previsão de fechamento da passarela ou da trilha nas próximas semanas, mesmo com a incidência de chuvas em todo o estado do Paraná.

Compartilhe informação. Não compartilhe informação falsa.