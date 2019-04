A Superintendência do DNIT no Estado do Paraná informou que, a liberação do viaduto da Avenida Ministro Cirne Lima da BR-163, no Município de Toledo/PR está prevista para acontecer a partir das 14h desta terça-feira (23).

O viaduto fica na saída para Marechal, Novo Sobradinho, Vila Nova e entrada para Toledo via Coopagro.