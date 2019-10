Candidatos ao Vestibular 2020, chegou o dia! Ocorrem neste domingo (27) as provas na Unipar – redação e conhecimentos gerais -, das 14h às 18h. Para o bom funcionamento do processo, a Universidade orienta chegar com 30 minutos de antecedência, portando comprovante de inscrição, documento original com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

Atenção: dormir bem, usar uma roupa confortável e comer algo leve também é importante. Mais informações, ligue para (45) 3321-1300.