Vestibular da UEM começa neste domingo

Com 18.009 inscritos, o Vestibular de Inverno 2019 da UEM (Universidade Estadual de Maringá) será realizado neste domingo e na segunda-feira, dias 14 e 15 de julho. Nos dois dias do concurso todos os portões da UEM estarão abertos, em decisão acordada com o comando de greve.

As provas serão aplicadas das 14h às 19h, mas os candidatos devem ficar atentos porque a entrada em sala será permitida só até as 13h50. Nos dois dias do concurso será exigida a apresentação de documento de identificação original impresso, com foto e em bom estado de conservação.

No domingo será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais, com 40 questões objetivas, além da Redação. Na segunda-feira, serão dez questões objetivas de Língua Portuguesa; cinco de Literaturas em Língua Portuguesa; cinco de Língua Estrangeira; e trinta de Conhecimentos Específicos, cujas disciplinas variam conforme o curso escolhido.

A presidente da CVU (Comissão Central do Vestibular), Maria Raquel Marçal Natali, informa que no sábado haverá plantão de véspera para atender os candidatos que queiram informações e orientações. A CVU, que fica no Bloco 28 do câmpus sede da UEM, permanecerá aberta das 8h às 18h, com intervalo para almoço das 11h30 às 13h30. “Os portões da UEM também serão abertos no sábado”, acrescenta Maria Raquel.

Ela aconselha a todos os candidatos a aproveitarem o sábado para visitar o local onde farão a prova, evitando, desse modo, atropelos no dia do concurso.

Locais de prova

O concurso será realizado em 11 cidades paranaenses, incluindo Maringá, que recebe o maior número de vestibulandos: 10.158 candidatos. Em Curitiba são 2.195 inscritos.

As provas do Vestibular de Inverno 2019 também ocorrem em Cascavel, na Unioeste, com 1.073 inscritos, e nos câmpus da Unespar (Universidade Estadual Paranaense) de Apucarana (1.431 inscritos), de Campo Mourão (408) e de Paranavaí (708). O concurso também ocorre nos Câmpus Regionais da UEM em Umuarama 815, Cianorte (683), Cidade Gaúcha (69), Goioerê (187) e Ivaiporã (282).

Vagas e resultado

O concurso oferece 1.494 vagas em cerca de 70 cursos de graduação, sendo que 20% das vagas são reservadas para o sistema de cotas sociais, que beneficia estudantes de baixa renda.

O curso mais concorrido é o de Medicina, que registrou 413,7 candidatos por cada uma das 13 vagas entre os não cotistas e 266,7 competindo pelas três vagas destinadas aos cotistas.

A UEM publicará a lista dos aprovados no Vestibular no dia 16 de agosto no site. Mais informações pelo telefone (44) 3011-4450 e no site www.vestibular.uem.br.