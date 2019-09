VESTIBULAR 2020: Prova está agendada para o dia 27 do próximo mês

VESTIBULAR para cursos do PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL –Confira a lista em unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10

Com a experiência de quase cinco décadas atuando no ensino superior, a Universidade Paranaense prepara mais uma edição do seu processo seletivo 2020, que promete ser bastante concorrida.

Isso porque a Unipar tem aumentado seu leque de cursos, com a modalidade semipresencial – somando aos da presencial, serão mais de 120 opções nas sete Unidades.

A crise econômica que infelizmente assola o País acaba fazendo com que os jovens priorizem os estudos para ter uma profissão e, assim, conseguir espaço no mercado de trabalho.

Segundo pesquisas, a maioria dos jovens brasileiros deseja obter um diploma universitário porque acredita que isso representa mais e melhores oportunidades de emprego.

Os postos de trabalho vêm encolhendo para os que têm menos instrução. Mas o número de ingressante nesse nível ainda é baixo [menor que os da Argentina, Chile e Uruguai]. Temos muito para crescer, então.

UNIPAR

Prepare-se para 2K20 – vestibular.unipar.br. As inscrições estão abertas e há novidades. Confira os cursos ofertados em Cascavel, no presencial: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética Odontologia, Psicologia e, ainda, os novos – Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Processos Gerenciais, Recursos Humanos e Terapia Ocupacional. Provas dia 27/10. Outras trinta opções são ofertadas na modalidade semipresencial. Mais informações ligue (45) 3321-1300.