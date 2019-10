Vestibular 2020: Inscrições se encerram nesta quinta

Termina nesta quinta-feira (10) o período para inscrições para o Concurso Vestibular 2020 da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site http://unioeste.br/vestibular.

Para esse concurso, a Unioeste oferece 1.230 vagas distribuídas nos cinco câmpus: Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. As provas ocorrem no dia 1º de dezembro.

O pagamento da taxa de inscrição (R$ 170) pode ser feito com cartão de crédito e ser parcelado em até duas vezes.

O candidato deverá escolher a cidade onde deseja realizar a prova. Elas serão aplicadas nas cidades-sede da Unioeste e também em Curitiba e Maringá.

A Prova

A prova do vestibular tem 77 questões, sendo sete questões de cada uma das matérias, e uma prova de redação. O conteúdo tem como base o currículo do Ensino Médio, sendo sete questões de cada matéria, nas áreas de Linguagens, códigos e suas tecnologias.

No domingo (1º/12) o acesso aos locais de provas será das 7h40 às 8h10 para a prova de Redação e 21 questões da área de Linguagens.

À tarde, os candidatos terão quatro horas para responder questões das demais áreas. Os portões estarão abertos das 14h10 às 14h40.

Todo o conteúdo programático e as obras literárias podem ser acessados no site da Unioeste: www.unioeste.br.

Videoaulas

Em um trabalho desenvolvido por professores e acadêmicos da Unioeste, em parceria com a TV Imago, foram elaboradas videoaulas sobre as Obras Literárias do Vestibular da Unioeste, disponível no site da TV Imago: www.imagotvunioeste.com.