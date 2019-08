Vereador de apenas 25 anos morre em Mercedes

Faleceu no início da manhã deste sábado (10), por volta das 6h30, o vereador do município de Mercedes, Luís Fernando Schmoeller. Ele tinha apenas 25 anos.

Nascido em 1994, Fernando estava em seu primeiro mandado na Câmara de vereadores. Ele representava a comunidade de Arroio Guaçu, onde também residiu e foi servidor público na escola local.

O jovem vereador estava internado há cerca de 45 dias em hospitais de Cascavel e Marechal Cândido Rondon, por conta de um problema respiratório. Desde a infância ele lutava contra uma doença rara, crônica e de origem genética.

O Município de Mercedes irá decretar luto oficial de três dias, pela falecimento do vereador. As programações oficiais do município neste final de semana estão canceladas.

Com a morte de Luis Fernando, assume em definitivo cadeira na Câmara o suplente Alberto Schumacher, que já vinha exercendo a função devido o afastamento do titular decorrente da enfermidade.

O velório será no distrito de Arroio Guaçu. Às 17 horas haverá missa e logo em seguida sepultamento no cemitério da comunidade.