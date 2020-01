Verão Maior: ações esportivas no litoral paranaense começam nesta quarta-feira

Curitiba – As atividades da Superintendência do Esporte do Estado dentro da operação Verão Maior têm início nesta quarta-feira (8) no litoral paranaense. Durante um mês – até 9 de fevereiro -, a comunidade local e também turistas terão seis postos fixos (Guaratuba, Matinhos, Caiobá, Praia de Leste, Ipanema e Shangrilá) e mais duas equipes itinerantes visitando outros balneários para proporcionar a prática de atividades físicas e recreativas à população. Porto Rico, na região noroeste do Estado, também receberá o projeto pelo mesmo período.

As atividades ocorrerão semanalmente de terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h. Torneios esportivos, recreação, aulas de ginástica, ritmos e danças, caminhada, alongamento, jogos, quadras de vôlei, futebol e peteca estarão à disposição de veranistas e moradores locais.

“Este será o maior verão que o Paraná já viu. Iniciou com a festa de réveillon, com uma grande queima de fogos em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, passando por mega shows nacionais todo fim de semana, e agora segue com o esporte, atendendo todos os balneários do litoral, seja com postos fixos ou com equipes itinerantes”, celebrou o superintendente do Esporte, Helio Wirbiski, que completou: “nosso foco é incentivar a prática de atividades físicas e de lazer a fim de promover a saúde, o bem estar e a integração social atendendo aos paranaenses e fomentando o turismo nesta importante região”.

Eventos e abertura

Além das ações diárias, haverá uma equipe eventos para os fins de semana, que organizará torneios em parcerias com federações esportivas, além de atividades especiais, como voo cativo de balão, parede de escalada, tirolesa e apresentações de atletas olímpicos e paraolímpicos. Apesar de ter início hoje, haverá uma solenidade oficial de abertura da programação esportiva do Verão Maior, que será realizada sábado (11) no posto fixo de Caiobá.