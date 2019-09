Vendas devem crescer 5% para o Dia das Crianças

Reportagem: Milena Lemes

A duas semanas do Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, o comércio está otimista para o aquecimento das vendas. O setor aposta em aumento de 4% a 5% em relação à mesma época no ano passado, como explica o presidente do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel e Região), Leopoldo Furlan. “Se tivermos esse crescimento, já é bom, porque a economia está travada, então vai dar um fôlego. O dinheiro do FGTS [Fundo de Garantia do Tempo de Serviço] é também um valor adicional para as pessoas comprarem”.

O consumidor se organiza para a data. “Eu vou usar o dinheiro do FGTS para comprar o presente. Toda a família está pesquisando produtos com valores parecidos para que ninguém gaste a mais”, conta a auxiliar de creche Vanessa Miller. Ela vai comprar um brinquedo para a sobrinha de até R$ 100.

Apesar de ainda não ter decidido o que comprar para as netas, a aposentada Maria Yara Machado também já separou o dinheiro para o agrado: R$ 100. Valor maior que o estimado pelo Sindilojas: “As pessoas devem gastar uma média de R$ 50 a R$ 60”, revela Leopoldo Furlan.

Aposta do comércio

Mas se a grana está curta, os pequenos não estão nem aí. Eles sabem o que querem. Neste ano, os brinquedos inspirados em desenhos animados e filmes infantis são a grande pedida. “Hoje a nossa maior procura é sobre aquilo que as crianças veem na televisão. Ou seja, os pais procuram unicórnios, heróis, bonecas LOL…”, explica a vendedora Patrícia Alves.

Doações

A data também inspira a generosidade. Como muitos grupos fazem campanha de arrecadação de brinquedos para doar a entidades, há aqueles que participam ativamente. “Estamos em uma fase de procura por todos os tipos de brinquedo, principalmente de entidades e pessoas que doam para crianças em escolas e Cmeis. Nesse caso, o pessoal busca por produtos com valores mais acessíveis, como cubo mágico, peteca, bolas…”, revela a vendedora Patrícia Alves.

Arrecadações

Já tradição em Cascavel, o Motor Clube Cobras do Oeste e o Caveira Motors, em parceria com o Grupo Fazer o Bem, estão arrecadando doces e dinheiro para comprar brinquedos para os filhos de catadores de recicláveis do Município.

A entrega será feita na Capela Sagrada Família, Rua Guilherme Piovesan, 1.043, no dia 5 de outubro.

O banco para as doações é o Sicredi, na agência 0710, conta poupança 68743-4, em nome de Vinicius Uliano. Mais informações: (45) 99823-0925.