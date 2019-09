Veja os resultados dos jogos deste domingo pelo Brasileirão

Confira os resultados dos jogos deste domingo (29) pela 22ª rodada do Brasileirão:

No início da tarde o Corinthians venceu o Vasco da Gama por 1 x 0 na Arena Corinthians. Gol de Boselli.

Internacional e Palmeiras ficaram no 1 x 1 no Beira Rio em Porto Alegre. O colorado saiu na frente com Patrick, mas Willian descontou para o Palmeiras garantindo o empate.

O Santos garantiu a vitória contra o Csa na Vila Belmiro. Com gols de Carlos Sanchez e Eduardo Sasha a partida terminou em 2 x 0.

O Fluminense garantiu vitória sobre o Grêmio no Maracanã. A partida terminou em 2 x 1. Gols de Nenê e Caio Henrique para o Flu e Patrick para o tricolor gaúcho.

Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2 x 1 no Independência em Belo Horizonte. Os dois gols do time mineiro foram de Otero e Luan, já no time Cearense quem marcou foi Thiago.

Athletico Paranaense e Chapecoense empataram em 1 x 1 na Arena da Baixada em Curitiba. Gols de Arthur Gomes para a Chape e Nikão para o Athletico.