Veja como usar Palo Santo e se beneficiar de suas propriedades

O Palo Santo é um tipo de madeira usada desde a antiguidade, em cerimônias religiosas. Diversas culturas se beneficiavam das propriedades desse incenso natural, entre elas, os Incas, Astecas e Maias.

Os xamãs a utilizavam como remédios e para curas espirituais. Atualmente, essa madeira faz parte de tratamentos terapêuticos, aroma terapêuticos, curandeiros e em outros rituais.

O Palo Santo é um incenso natural utilizado para limpar e aromatizar ambientes. Ele é oriundo de uma árvore silvestre, de mesmo nome, nativa da América do Sul, com forte presença em países como Peru, Venezuela e Equador.

Todo o processo de extração desse incenso é realizado da forma mais natural possível, sem agredir a natureza. Para que a resina seja retirada do tronco, é preciso aguardar que a árvore morra naturalmente.

Além disso, depois de morrer, a árvore deve permanecer no mesmo local por cerca de 10 anos, curando no tempo. Só assim é possível extrair o verdadeiro Palo Santo.

Essa madeira é considerada sagrada por muitos povos. Chegam a compará-la a uma Fênix, já que passa por um processo de morte e renascimento. O aroma do Palo Santo é doce e macio, nem parece que é uma madeira que está sendo queimada.

O Palo santo serve para diversas finalidades, entre elas está: combater sintomas de doenças físicas, curas espirituais, uso em tratamentos terapêuticos aliados a cristais, Reiki, aumento da vibração energética, limpeza de ambientes de energias negativas, limpeza de cristais e como repelente natural de insetos.

O Palo Santo pode ser adquirido em bastão, incenso ou serragem. Após, você pode usar a fumaça do Palo Santo para o objetivo que deseja. Se for para limpeza de ambiente, ande com o bastão pelos cômodos da casa, espalhando a fumaça perfumada pelos ambientes, em todas as direções.

Se for usá-lo para meditação ou aromaterapia, coloque-o em um recipiente a alguns metros de distância de você. Respire o aroma enquanto medita, faz ioga ou relaxa após um dia de trabalho.

Para purificar a sua aura, passe a fumaça por toda a extensão do seu corpo. Faça isso diversas vezes. A cada passada do bastão, visualize todo o medo, ansiedade, estresse, raiva e sentimentos ruins se dissipando. Para apagar o Palo Santo você deve raspar a pontinha acesa em uma tigela de metal ou cerâmica.

Fonte: Astrocentro