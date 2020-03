Veja alguns cuidados que você pode tomar ao sair e entrar em casa

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu divulgou um vídeo ensinando alguns cuidados que você pode tomar se precisar sair de casa, confira:

Quando for sair de casa, utilize roupas de mangas longas, prenda o cabelo e evite usar brincos, correntes ou anéis. Para tocar superfícies, use lenços descartáveis. Evite o contato com dinheiro, prefira cartão e o higienize depois. Ao tossir ou espirrar, cubra o rosto com o braço. Lave ou utilize álcool em gel nas mãos antes de tocar qualquer superfície.

Em caso de sintomas suspeitos, evite sair de casa, entre em contato com a central de informação. Se for orientado a procurar ajuda médica, utilize máscara.

Não saia de casa, ajude a não espalhar o vírus. Se sentir algum sintoma ligue ou mande Whats para os números do plantão em Foz do Iguaçu:

(45) 3521-1800

(45) 9 9992-0550

(45) 9 9997-5111

(45) 9 9975-5257

(45) 9 9997-5251

(45) 9 9997-5150

(45) 9 9997-5335