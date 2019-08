Vasco bate o Goiás e volta a vencer no Campeonato Brasileiro

Após dois jogos sem somar três pontos no Campeonato Brasileiro, o Vasco visitou o Goiás neste domingo (11), no Serra Dourada, e venceu por 1 a 0. O resultado da 14ª rodada fez o time carioca chegar aos 17 pontos e subir para o 14º lugar. O Esmeraldino, que não vence há cinco rodadas, tem a mesma pontuação e aparece na 12ª posição.

O jogo

No primeiro tempo em Goiânia, o time da casa teve mais posse de bola, mas não foi eficaz para criar boas chances de abrir o placar. O Vasco finalizou mais vezes e aproveitou a melhor oportunidade para fazer 1 a 0. Aos 21 minutos, Raul cruzou, Pikachu fez o corta-luz, e Marcos Júnior empurrou para o fundo das redes.

O ritmo seguiu o mesmo no segundo tempo, com o Cruzmaltino quase ampliando logo aos quatro minutos, quando a bola sobrou para Talles, que chutou fraco para fora. Em uma das tentativas do Goiás, Michael arriscou de fora da área, mas Fernando Miguel fez a defesa. A partir dos 30 minutos, o time da casa começou a pressionar os visitantes em sua defesa, mas não conseguir reverter o placar.