Vantagens do aprendizado ativo em sala de aula

O estudante de hoje pensa e sente de maneira diferente, visto a quantidade de informações à qual é exposto diariamente. O novo perfil de estudante já nasceu imerso em um universo tecnológico e, com o mundo em constante mudança, um dos grandes desafios dos educadores é inovar o método tradicional para manter os seus alunos motivados.

Pensando em uma abordagem educacional do futuro, Cambridge Assessment International Education – o braço de educação escolar internacional da Universidade de Cambridge – acredita que a educação deve equipar os alunos com conhecimentos e habilidades que necessitam para a próxima fase de sua vida.

As mais de 10 mil Cambridge International Schools presentes em 160 países oferecem aos alunos a Jornada Cambridge (Cambridge Pathway), com estágios que abrangem desde os anos iniciais da formação escolar até o fim do Ensino Médio.

A Jornada proporciona aos estudantes, dos 5 aos 19 anos, uma trajetória definida para o sucesso educacional.

A metodologia ou a abordagem de “aprendizado ativo” permite que os alunos analisem, avaliem e reflitam profundamente sobre o conteúdo em questão. Ao fazê-lo, eles estarão bem preparados para a universidade e o mercado de trabalho, tendo desenvolvido, ao longo de sua trajetória escolar, um desejo contínuo de aprender. Conheça a seguir algumas das vantagens dessa dinâmica.

Aprendizado com significado

O aluno que está envolvido em uma metodologia de aprendizado ativo reage às oportunidades de aprendizado fornecidas e reflete profundamente sobre o tema abordado. Uma maneira típica de fazer isso é envolver os alunos em discussões nas salas de aula, permitindo que ele desenvolva suas próprias ideias, bem como aprenda com as opiniões de seus colegas. Isso se torna necessariamente um processo contínuo, e permite que os alunos atinjam níveis mais profundos de compreensão e façam associações com todos os demais domínios do conhecimento.

Novas experiências entre os professores e os alunos

Na era da tecnologia e da informação, é mais que necessário desenvolver a autonomia dos alunos para a construção do conhecimento coletivo e a troca de experiências. Os professores fornecem orientações que apoiam e desafiam os alunos com base em sua capacidade atual, e, conforme o entendimento dos alunos cresce, os professores os desafiam cada vez mais em suas atividades. O aprendizado ativo requer instrução altamente qualificada que emprega uma ampla gama de técnicas de ensino.

Equilíbrio entre teoria e prática

Dedicar um tempo em sala de aula para reflexão é uma forma de aprendizado ativo para colocar os pensamentos em ordem, colocá-los em prática e consolidar o aprendizado. A metodologia ativa nada mais é do que um equilíbrio entre a teoria e a prática, utilizando os interesses e as habilidades que cada aluno tem como potencialidade, assim os empoderando para criar soluções de maneira proativa.

Melhor desempenho no futuro

É essencial para o aluno que deseja conquistar uma vaga em uma boa universidade ter o equilibro entre fatos, conhecimentos e habilidades. Por meio do aprendizado ativo, os alunos envolvem-se mais com seu aprendizado, o que promove maior foco e entusiasmo por parte deles com os estudos. Os alunos que estão envolvidos com seu próprio processo de aprendizado dificilmente ficarão desconcertados diante de situações de aprendizado com que não estejam familiarizados ou tarefas desafiadoras. Eles desenvolvem um maior senso de autoconfiança e, quanto mais engajados estão, mais confiantes se tornam para lidar com situações desconhecidas, o que os prepara para um aprendizado que transcende a sala de aula.

Do ensino básico ao mercado de trabalho

Alunos que se desenvolvem por meio do aprendizado ativo estão bem preparados para a universidade e o mercado de trabalho, já que a abordagem de ensino nas escolas foca tanto no aprendizado quanto nas realizações. Nessas escolas, os professores estimulam nos alunos o prazer e o interesse pelo aprendizado que perdurarão durante toda a vida.