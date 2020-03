Vacinação infantil está suspensa até 16 de abril

Reportagem: Fábio Donegá

Em meio à pandemia do novo coronavírus, outra preocupação atinge pais e mães de todo o País: a vacinação de seus filhos. Apenas na segunda-feira (23) os municípios tiveram acesso ao documento do Ministério da Saúde sobre o adiamento da vacinação de rotina no SUS (Sistema Único de Saúde) durante a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, antecipada em um mês este ano para minimizar o impacto sobre os serviços de saúde e auxiliar na exclusão de diagnósticos em virtude da nova doença.

A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza teve início justamente na segunda-feira (23), para grupos prioritários da população a partir dos 60 anos de idade, e irá até o dia 15 de abril. Durante esse período, a orientação do Ministério da Saúde é que a população aguarde a conclusão desta fase para que possa voltar as unidades de saúde para se vacinar.

“A busca dos serviços de vacinação por pais e/ou responsáveis por crianças, não está recomendada, uma vez que são importantes portadores assintomáticos e disseminadores de doenças respiratórias. Solicita-se aos pais e/ou responsáveis que aguardem para comparecer aos postos de saúde a partir do dia 16 de abril, quando se encerra a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza”, disse o Ministério da Saúde no documento enviado aos municípios.