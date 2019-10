Vacinação contra o sarampo será neste sábado em todo o Estado

Curitiba – A Secretaria de Estado da Saúde chama a população para o Dia D da campanha de vacinação contra o sarampo, neste sábado (19), em todo o Paraná. As unidades básicas de saúde estarão abertas para aplicação das doses. O secretário Beto Preto reforça o chamado para que pais e responsáveis levem as crianças com mais de seis meses e menos de cinco anos para serem imunizadas.

O sarampo é uma infecção viral, aguda, altamente contagiosa, transmitida por via aérea, através da fala, espirro, tosse e respiração. Pode acometer todas as faixas etárias suscetíveis, tendo maior gravidade nas crianças. O vírus do sarampo pode levar a complicações como encefalite, meningite e pneumonia. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde e os municípios paranaenses, reforça a campanha de vacinação.

De acordo novo Boletim Epidemiológico divulgado pela secretaria quinta-feira (17), foram confirmados 157 casos de sarampo no Paraná até a última quarta (16). Somente nesta última semana foram registradas mais 54 pessoas com a doença. É um aumento de mais de 50% de casos confirmados em relação à semana anterior, que somava 103. Outros 284 casos estão em investigação. Em Curitiba, 123 pessoas já tiveram ou ainda estão com sarampo.

Quando ampliado para a Região Metropolitana, o número sobre para 151. No interior, os municípios que registram casos confirmados são: Londrina (1 caso), Jacarezinho (1), Ponta Grossa (1), Maringá (2) e Rolândia (1). A maioria dos casos é registrada em adultos jovens, com idade entre 20 e 29 anos.