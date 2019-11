V Congresso Multiprofissional em Oncologia será realizado neste fim de semana

O Hospital do Câncer Uopeccan promove a 5º edição do Congresso Multiprofissional em Oncologia, que será realizado neste fim de semana (08 e 09/11), na ACIC, em Cascavel, Paraná. O credenciamento está programado para às 18h e a abertura para às 19h desta sexta-feira e no sábado a programação dará início às 8h.

O congresso dará oportunidade para a troca de experiências entre os profissionais e congressistas, trazendo crescimento para a área oncológica.

Neste evento, os participantes terão a possibilidade de discutir ideias, técnicas e conceitos da área oncológica e relacionados também sobre o Transplante Hepático, focando no trabalho multiprofissional. A interação entre as diversas áreas da saúde que estarão marcando presença neste evento é de suma importância nos cuidados dos pacientes com câncer.