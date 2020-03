Use os benefícios da pedra água-marinha contra estresse e ansiedade

Quando você passa por períodos de estresse e ansiedade, você pode contar também com o poder da pedra água marinha para acalmar o espírito e encontrar sua paz interior. Isso porque a gema brasileira de tom azul do mar emite vibrações calmantes que tranquilizam a mente e elevam a espiritualidade. Além disso, a pedra água-marinha promove o bem-estar ao facilitar a clareza de pensamento e a boa disposição geral.

A pedra água-marinha foi muito utilizada como amuleto durante as expedições marítimas, nos tempos antigos. Não se sabe se a razão dava-se pela sua cor azul do mar que sugeria a pacificação dos oceanos ou por possuir propriedades calmantes. O que proporciona a clareza da mente na hora de tomar uma decisão importante.

Atualmente, a água-marinha é símbolo de espiritualidade, juventude, vitalidade e felicidade. Além disso, ela também é conhecida por possuir benefícios como: purificação e limpeza energética, redução do estresse e da ansiedade, tranquilizante da mente e do pensamento, elevação espiritual e eliminação de vibrações negativas. Por isso, carregar a água-marinha perto do seu corpo é uma excelente ferramenta para manter a sua saúde em dia.

Fonte: Astrocentro