Urgente! Confirmado o 10° óbito de paciente residente em Cascavel com covid-19

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou na manhã desta quinta-feira (4) a morte de mais uma pessoa em decorrência de covid-19. É o décimo óbito causado pela doença.

O paciente é do sexo masculino, tinha 73 anos, foi atendido na UPA Veneza no dia 30 de maio e recebeu alta no dia seguinte. Os sintomas tiveram início no dia 27, e houve a coleta de exame no dia 30, com resultado positivo pelo Lacen confirmado no dia 1º de junho.

Ele retornou à UPA Tancredo ontem (3), às 12h41, com piora do quadro respiratório. Foi clicado para transferência às 14h, tendo vaga em um hospital de Toledo reservada para as 16h51. Contudo, com insuficiência respiratória aguda, ele evoluiu a óbito no mesmo dia. O paciente tinha hipertensão como comorbidade.