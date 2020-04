URGENTE: Foz do Iguaçu confirma mais dois casos de covid-19; já são 13 casos no município

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta quarta-feira (1) mais dois novos casos de Covid-19 no município. Desta forma, são 13 casos confirmados da doença na cidade até o momento.

O 12º caso trata-se de um homem de 59 anos que retornou de uma viagem ao Caribe no dia 19/03/2020. No mesmo dia de sua chegada realizou contato telefônico com o plantão coronavírus relatando sintomas leves iniciados ainda durante a viagem. O paciente foi manejado como suspeito, coletado os exames e orientado quanto ao isolamento domiciliar por 14 dias.

O 13º caso trata-se também de um homem, de 37 anos, que viajou para a Europa, retornando a Foz no dia 15/03/2020, quando iniciou com sintomas leves e com isolamento voluntário. No dia 24/03/2020 decidiu por conta própria procurar por um laboratório particular para realizar o exame para detecção do covid-19. Ambos foram orientados quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar por 14 dias, sendo monitorados diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica, permanecendo durante todo o monitoramento com sintomas leves.

Dos 13 casos confirmados até agora, oito já cumpriram o isolamento domiciliar, quatro permanecem em isolamento e um paciente esta internado.