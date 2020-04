URGENTE: Cascavel confirma quarta morte por covid-19

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou na noite desta sexta-feira (24), a quarta morte por covid-19.

O paciente do sexo masculino tinha 70 anos, sem relato de comorbidade teve início dos sintomas no dia 9 de abril.

Ele foi atendido inicialmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Brasília e transferido a UTI do Hospital Moacir Micheletto em Assis Chateaubriand no dia 18/04.

Teve resultado positivo pelo Lacen em 22/04 e a morte foi confirmada nesta sexta-feira dia 24/04.

Cascavel já tem 73 casos confirmados da covid-19.